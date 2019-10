Praça da Cidadania em Santo André une lazer e espaço para cursos de formação

Foi entregue no domingo (27) aos moradores do Jardim Santo André a Praça da Cidadania, que além de estruturas de lazer trará para a região carente de Santo André oportunidade de profissionalização.

A estrutura foi erguida com apoio da iniciativa privada em apenas dois meses, com investimento de R$ 3,6 milhões. A administração será realizada por um conselho gestor constituído por representantes da comunidade, Fundo Social de Solidariedade do Estado e prefeitura.

Serão oferecidos pela gestão estadual 609 vagas para cursos profissionalizantes. A promessa é que tenham início em 25 de novembro. A estrutura entregue ontem permite oficinas de costura e corte de cabelo, por exemplo.

A praça conta ainda com espaço de coworking, onde a comunidade local poderá trabalhar de forma independente usufruindo da estrutura, e uma unidade do Banco do Povo, que vai conceder crédito para pequenos empreendedores.

Sustentabilidade

A Praça da Cidadania deu destaque para as questões ecológicas. A construção teve uso da bioconstrução e implementação de um biodigestor, jardim de chuva, cisterna, horta social agroecológica e composteira, entre outros.

A Enel Distribuição instalou cinco árvores solares no espaço. As palmeiras metálicas, de 3,30 metros de altura, possuem painéis fotovoltaicos e funcionam como pequenas usinas solares. Cada unidade tem potência para 80Wp (Watt-pico) e cinco entradas USB que podem ser usadas para carregar equipamentos eletrônicos.

Cerimônia

A inauguração ontem no Jardim Santo André teve a presença do governador João Doria (PSDB), de sua mulher e presidente Fundo Social do estado, Bia Doria, do prefeito Paulinho Serra e sua mulher e presidente do Fundo Social do município, Ana Carolina Barreto Serra.

“Essa é a mais completa e mais bonita praça de Santo André, do ponto de vista de complexidade e de campo de atuação, porque ela educa, faz formação profissional, formação em educação física, em cidadania, nos cuidados com a horta urbana. É um exemplo voltado para a defesa da cidadania”, disse Doria.

O governador promete entregar outras três praças como essa até 2020 no estado.