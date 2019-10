Polícia investiga dois casos de feminicídio em São Paulo no fim de semana

A polícia investiga dois casos de feminicídio que foram registrados em São Paulo durante o fim de semana.

O primeiro caso ocorreu no sábado (26), no Parque São Lucas, zona leste da capital. Danilo Jorge da Silva, de 36 anos, matou a tiros a ex-mulher, Tamiris Zanardo, de 29 anos – logo depois, o autor do crime cometeu suicídio. A mulher foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Veja também:

Vítima de fraude online evita sites de comércio eletrônico

Mais de mil toneladas de óleo já foram retiradas de praias do Nordeste

O segundo caso aconteceu no bairro de Cidade Ademar: Sandra Aparecida de Oliveira foi morta a facadas pelo ex-namorado, que fugiu e ainda não foi localizado.

Em Osasco, houve ainda uma tentativa de feminicídio no sábado. Maria Gisele Lira dos Santos, de 36 anos, ia para casa com o atual namorado, Marcos Alexandre Pegoraro, quando foi surpreendida por José Carlos Matias da Silva, ex-namorado de 26 anos. Ele jogou o carro para cima da moto do casal e atropelou a mulher. As vítimas da ação foram socorridas e José Carlos fugiu.

De janeiro a agosto de 2019, os casos de feminicídio subiram 44% em São Paulo, comparado ao mesmo período do ano passado.