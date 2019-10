Motorista de ônibus surta com baile funk, esfaqueia flanelinha e atira em três pessoas

Um motorista de ônibus esfaqueou um flanelinha e atirou contra três pessoas estavam em rua na região de Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, na noite de domingo (27).

De acordo com a Polícia Militar, Ademilson Santana de Souza teve um ataque de raiva quando não conseguiu avançar por uma rua interditada por um baile funk. O homem desceu do coletivo e discutiu com o flanelinha, esfaqueando-o em seguida. Depois, pegou um revólver de dentro do veículo e disparou contra pedestres.

Souza foi contido por outras pessoas que estavam na festa, e acabou sendo agredido até a chegada dos policiais. O caso foi registrado no 50º DP (Itaim Paulista) – ele deve responder por tentativa de homicídio. Os quatro feridos estão internados em um hospital da região.

