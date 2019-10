Mais de mil toneladas de óleo já foram retiradas de praias do Nordeste

O número de praias do Nordeste atingidas pelo óleo chega a 249. De acordo com o Ibama, foram contabilizadas mais de mil toneladas de resíduos oleosos retirados nas praias da região.

Os pesquisadores da UFBA (Universidade Federal da Bahia) pediram que seja decretado o Estado de Emergência em Saúde Pública, por parte do governo baiano, para controle dos riscos decorrentes do contato com petróleo nas praias. Os especialistas solicitam ainda maior atenção do Sistema Único de Saúde.

Entre esta segunda (28) e terça-feira (29), oito estuários da Bahia vão ser visitados por representantes da Federação Internacional de Poluição por Petroleiros, entidade internacional especializada em identificar e prevenir vazamentos de petróleo.

O Ministério Público recomendou que as autoridades das cidades do Baixo Sul limpem as áreas afetadas, façam o monitoramento e apresentem um cronograma de ações. O prazo para cumprimento das solicitações é de dez dias. Segundo o Ibama, já são 95 animais afetados, sendo que 71 morreram, entre aves e tartarugas.