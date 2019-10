Período de matrícula para escolas estaduais de SP acaba nesta quinta-feira

As matrículas para o ano letivo de 2020 nas escolas estaduais de São Paulo serão fechadas nesta quinta-feira (31). Para inscrever novos alunos, responsáveis devem procurar uma escola pública, tanto municipal quanto estadual, munidos de RG ou certidão de nascimento e comprovante de endereço.

Neste período também são esperadas novas matrículas de pessoas que não concluíram seus estudos na época correta e pretendem voltar a estudar. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual de SP recebe alunos a partir de 15 anos para os anos finais do Ensino Fundamental e 18 anos, no caso de Ensino Médio.

Atualmente é ofertado em duas modalidades, a EJA de presença obrigatória, com atualmente mais de 190 mil alunos matriculados, e o CEEJA (Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos) com presença flexível com mais de 80 mil alunos.

A matrícula também pode ser feita nos Postos do Poupatempo do Estado. A partir do dia 28 de novembro, a Secretaria da Educação vai disponibilizar o resultado da matrícula no site sed.educacao.sp.gov.br ou em qualquer escola pública.