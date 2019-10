Outubro Rosa: Hospital em São Paulo faz oficina gratuita de turbantes africanos

As duas unidades do hospital Beneficência Portuguesa realizam nesta segunda-feira (28) oficinas de turbantes africanos. A ação faz parte da campanha de Outubro Rosa da instituição, com o objetivo de conscientizar e previnir o câncer de mama.

As atividades serão realizadas em duas sessões na Bela Vista, centro de São Paulo: a primeira na unidade Paulista (rua Maestro Cardim, 769), às 10h30, e a segunda na unidade Mirante (rua Martiniano de Carvalho, 965), às 14h.

A professora Penha Crispim será a responsável pelas oficinas, abertas ao público geral, e não apenas à pacientes com câncer de mama. Os participantes irão aprender a técnica e poderão ficar com os turbantes que fizerem durante a aula.

De acordo com o hospital, a ação também tem como objetivo educar sobre a história e o contexto dos turbantes, considerado por culturas africanas como forma de proteção, respeito e arte. O material didático ficará disponível como legado da oficina.

