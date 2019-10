Homem abre fogo e fere idosos em mesquita na França

Um homem abriu fogo nesta segunda-feira (28) em frente a uma mesquita na cidade de Bayonne, no sul da França, e feriu duas pessoas. Segundo a imprensa do país, o atirador foi detido pela polícia.

LEIA MAIS:

Bruno Covas não deve, por enquanto, se afastar do cargo para tratar câncer

‘Que foto mais feia’, afirma mãe de menino fotografado coberto de óleo em praia

De acordo com os jornais franceses, um homem de cerca de 60 anos disparou quatro tiros dentro da mesquita e feriu dois idosos, que foram levados para um hospital local. Um deles teria sido atingido no pescoço, enquanto o outro no braço.

Após o ataque, o atirador fugiu do local e foi preso pelas autoridades na cidade de Saint-Martin-de-Seignanx, em Landes. Ainda não se sabe o que teria motivado o crime.

O prefeito de Bayonne, Jean-René Etchegaray, compareceu ao local do crime. Já o perímetro da mesquita foi isolado.

Em junho, uma outra mesquita foi alvo de um tiroteio. O crime aconteceu em Brest e o criminoso feriu duas pessoas na ação. O atirador, por sua vez, se suicidou após a ação.