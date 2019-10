Dia de São Judas Tadeu fecha trecho da avenida Jabaquara; veja programação e interdições

O dia de São Judas Tadeu é celebrado nesta segunda-feira (28). Na zona sul de São Paulo, onde se encontra a igreja que leva o nome do apóstolo de Jesus, segundo o cristianismo, celebra missas tanto dentro da igreja quanto na avenida Jabaquara, além de uma procissão logo após a sessão das 17h, presidida pelo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo da arquidiocese de São Paulo.

Com isso, a região tem bloqueios para o trânsito, principalmente na avenida Jabaquara, sentido bairro, entre a avenida Fagundes Filho e o viaduto Jabaquara. Outros bloqueios são: na avenida Piassanguaba, entre a alameda dos Ubiatãs e a avenida Jabaquara; no cruzamento das avenidas Itacira e Jabaquara; na alameda dos Guaiós, entre as avenidas Piassanguaba e Itacira.

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), as interdições serão mantidas até as 23h desta segunda. Veja abaixo programação completa:

Missas

Dentro da igreja nova: 05h, 06h, 07h, 08h, 09h, 11h, 14h e 16h.

Campais (na avenida): 10h, 12h*, 13h, 15h, 17h* e 19h30 (após a Procissão).

Missa campal Solene às 12h* – Presidida por Pe. Eli Lobato dos Santos, Pároco e Reitor do Santuário São Judas Tadeu (Reinauguração da Capela do Santíssimo, na igreja nova, após a missa das 12h).

Missa campal Solene às 17h* – Presidida por Dom Odilo Pedro Scherer (Cardeal Arcebispo da Arquidiocese de São Paulo).

Procissão com a imagem de São Judas Tadeu: Logo após a missa das 17h, percorrendo as ruas próximas.

Encerramento: Apresentação musical do Ministério Adoração e Vida.

Missa irradiada: Ás 17h pela Rádio 9 de Julho AM 1600Khz.

Atendimentos

Confissões: Das 05h às 19h no Salão Dehon. Entrada pelo corredor 149 (Al. dos Guaiós, rua atrás das igrejas).

Bênçãos: Das 05h às 21h30 na Sala São Judas.

Secretaria Paroquial, Velário e Loja de artigos religiosos: Abertas das 05h às 22h.

Paróquia Santuário São Judas Tadeu de São Paulo

Av. Jabaquara, 2682 | Bairro: Mirandópolis

CEP.: 04046-500 São Paulo – SP

Tel: (11) 3504 – 5700