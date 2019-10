Dia do Funcionário Público: São Paulo tem serviços fechados nesta segunda

Em virtude do dia do Funcionário Público, celebrado nesta segunda-feira (28), alguns serviços públicos não vão funcionar. Será ponto facultativo nas repartições.

Agências do INSS e unidades do Poupatempo estarão fechadas nesta segunda. UBSs (Unidades Básicas de Saúde), AEs (Ambulatórios de Especialidades) e a Rede Municipal Especializada em doenças sexualmente transmissíveis também estarão fechadas. AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) 12h e as AMA/UBS Integradas terão apenas pronto-atendimento, das 7h às 19h.

A unidade da SPTrans que resolve bloqueio e cancelamento do Bilhete Único, na rua Boa Vista (centro), não abre nesta segunda.

