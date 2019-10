Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta segunda, 28 de outubro

O dólar volta a furar os R$ 4,00 no mercado à vista. Na semana passada, marcada pela conclusão da reforma da Previdência, a perspectiva de um fluxo maciço de entrada de recursos no país, por oferta de ações, mas principalmente por conta do leilão do excedente da cessão onerosa, marcado para 6 de novembro, fez com que a divisa acumulasse perdas 2,69%.

Às 9h47, o dólar à vista recuava 0,56%, a R$ 3,9850. O dólar futuro de novembro cedia a R$ 4,9860 (-0,50%).

