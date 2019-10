Exame vai dizer se tumor de Bruno Covas é benigno ou maligno

A equipe médica que cuida do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), aguarda o resultado de novos exames para saber detalhes do tumor encontrado no sistema digestivo do político. Na noite de domingo (27), o tucano passou por uma biópsia no Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital paulista.

Exames realizados no sábado (26) mostraram o surgimento de um tumor no trato digestivo do político, internado desde quarta-feira no Hospital Sírio-Libanês (centro). Após a biópsia, os médicos esperam diagnosticar se o tumor é benigno ou maligno. “Os resultados dos exames anatomopatológicos demoram alguns dias”, afirma o boletim médico.

Covas havia passado mal no fim de semana retrasado e ido ao pronto-socorro do Hospital Albert Einstein, no Morumbi (zona oeste) em razão de “uma pequena infecção de pele em membro inferior”, segundo comunicado da prefeitura. Ali, ele foi examinado e recebeu medicação a base de antibióticos e liberado.

Na quarta-feira (23) à tarde, ele foi ao Sírio-Libanês e teve a internação recomendada para o tratamento de uma erisipela. O boletim médico falava que ele estava recebendo antibióticos e anti-inflamatórios por via intravenosa. Ali, ele passou a ser acompanhado por equipes médicas coordenadas pelos médicos David Uip, Roberto Kalil Filho, Tulio Eduardo Flesch Pfiffer, Artur Katz e Raul Cutait.

Na sexta-feira, um novo boletim informava que, “após exames complementares, ele [Covas] foi diagnosticado com quadro de trombose venosa das veias fibulares” –ou seja, houve formação de coágulo nas veias das pernas. Exames posteriores diagnosticaram tromboembolismo pulmonar –é o que acontece quando um coágulo vai para o pulmão.

Covas vai seguir internado e ainda não há uma previsão para alta. Ele continuará em tratamento. Nesta segunda (28), é prevista uma entrevista com a equipe médica para esclarecer os principais pontos sobre o estado de saúde do prefeito.