Apple anuncia AirPods com cancelamento de ruído, custando R$ 2.249

A Apple acaba de anunciar uma nova versão de seus fones de ouvido sem fio, os AirPods. Saindo por mais de R$ 2 mil, a grande promessa dos novos AirPods Pro é cancelar o ruído ambiente, promovendo uma melhor experiência de som.

Os fones trazem pouca diferença no design, mantendo o visual completamente branco, com pontas de silicone e uma haste alongada posicionada no exterior do ouvido. O acessório vem em três diferentes tamanhos, para melhor adaptação ao formato auricular de cada um.

A bateria dos fones de ouvido dura 4 horas e 30 minutos, e acompanham estojo para recarga sem fio, garantindo mais 24 horas de funcionamento.

Sem barulho

A novidade dos AirPods Pro é a possibilidade de cancelar o ruído externo ao fone. Para isso, o dispositivo utiliza dois microfones – um na traseira, para detectar som ambiente, e outro na parte dianteira, voltado para dentro do ouvido. O microfone "interno" identifica ruídos indesejados e emite uma onda sonora invertida, cancelando parte do som externo.

É possível também desativar tal funcionalidade, ativando o "Modo Ambiente". Esta opção contempla momentos em que é vital ter alguma percepção dos sons ao redor, como ao andar na rua.

Preço salgado

Os fones começam a ser vendidos nos Estados Unidos a partir desta quarta-feira (30). Para o Brasil, a data de lançamento ainda não foi anunciada, mas espera-se que as vendas se iniciem neste ano.

O preço original é US$ 249, porém, por aqui, os AirPods Pro saem por salgados R$ 2.249. À vista, o valor diminui, porém continua alto: R$ 2.2024,19.