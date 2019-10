USP e Unicamp são escolhidas como universidades mais empreendedoras do país

A Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) lideram a relação de instituições de ensino superior com maior incentivo ao empreendedorismo no país, segundo o Ranking de Universidades Empreendedoras do Brasil. O levantamento foi elaborado por um conjunto de entidades estudantis lideradas pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior).

A primeira posição da USP é registrada pelo terceiro ano consecutivo. Vale destacar que a terceira edição do ranking foi lançada nesta terça-feira (22), em sessão solene na Câmara dos Deputados, em Brasília.

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) foi classificada em segundo lugar, seguida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e pela Universidade Federal de Itajubá (Unifei).

O índice busca mostrar as iniciativas de instituições de ensino superior no Brasil que mais incentivam o empreendedorismo, dentro e fora da sala de aula. O conceito de universidade empreendedora foi desenvolvido por meio de uma pesquisa de percepção, que teve a participação de 15 mil estudantes universitários brasileiros, além da coleta de dados junto às instituições avaliadas e da análise de bases de dados de produção científica.

Indicadores

O ranking, que classificou 123 universidades, utilizou seis indicadores para identificar as boas práticas: cultura empreendedora, extensão, inovação, infraestrutura, internacionalização e capital financeiro. A USP obteve a maior pontuação em três deles: inovação, extensão e internacionalização.

Além da Brasil Júnior, organização que representa quase mil empresas juniores de todo o território nacional, participaram da elaboração do ranking a Organização Jovem de Liderança do Mundo, a rede de bolsistas e ex-bolsistas do Programa Ciência sem Fronteiras, Enactus Brasil e a Associação dos Estudantes Brasileiros que estão fora do Brasil, entre outras entidades.