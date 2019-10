Previsão do tempo: Temperatura sobe e provoca chuva em São Paulo na segunda

Seguindo a tendência do domingo, em que as temperaturas se elevaram, a semana começa quente em São Paulo. Mas, ao contrário do fim de semana, deve chover nesta segunda-feira (27). Os próximos dias seguem com sol, calor e pancadas de chuva.

Em plena segundona, os índices de umidade também diminuem muito na capital. As temperaturas devem oscilar entre mínima de 19ºC e máxima de 32ºC. O calor gera instabilidade que vem do interior e chega até a Grande São Paulo.

Isso deve provocar chuvas, principalmente entre o fim da tarde e a noite, podendo haver raios e rajadas de vento.

A terça-feira (29) segue com sol e temperaturas elevadas. As mínimas oscilam em torno dos 20°C, enquanto as máximas podem superar os 32°C. No final da tarde retornam as condições para chuvas na forma de pancadas