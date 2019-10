Festival promove aulas de ginásticas e visitas guiadas gratuitas no centro histórico de São Paulo

Prepare-se para conhecer o centro histórico de São Paulo como nunca antes! Nos dias 9 e 10 de novembro, será realizado o 1º Festival A Vida no Centro, com diversas atrações gratuitas no coração da selva de pedra.

Todas as atrações são gratuitas e estão concentradas na Praça Antônio Prado, no CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) e na rua 15 de Novembro. A programação conta com apresentações de músicos independentes, aulas abertas de ginástica, contação de história na arena infantil, passeios e atividades lúdicas, debates, circuito gastronômico e visitas guiadas a prédios históricos do centro.

Veja também:

Estação Capão Redondo, da linha 5-Lilás do Metrô, recebe feira de adoção de cães

Tatá Werneck brinca com nascimento de filha no Instagram: “Pensei em fugir do hospital”

Segundo o empreendedor Clayton Melo, diretor da plataforma de informação A Vida no Centro, o objetivo é mostrar o que a região central de São Paulo tem de melhor, por meio da cultura, história e arquitetura.

Trazendo um conceito de brasilidade e diversidade, o festival tem o apoio da Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, e do vereador Police Neto (PSD).

Serviço

Festival A Vida no Centro

Datas: 9 de novembro e 10 de novembro

Veja a programação completa no site