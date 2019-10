Espectadores de TV por assinatura em SP receberão alertas da Defesa Civil

Os espectadores de televisão por assinatura no estado de São Paulo começarão a receber os alertas da Defesa Civil Nacional sobre riscos de desastres naturais em seus televisores a partir da próxima segunda-feira (28). O serviço, que é gratuito e sem necessidade de cadastro, informa previamente sobre a ocorrência de chuvas intensas, vendavais, deslizamentos e outros fenômenos naturais com potencial de riscos à população.

O objetivo do projeto, que é uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), é oferecer mais uma plataforma de comunicação com a população em momentos prévios a ocorrências, para dar mais segurança e proteção às pessoas. A iniciativa é complementar ao envio de notificações via SMS para celulares já cadastrados e pelo Google Alertas Públicos.

“A ampliação dessa iniciativa é muito importante para aumentarmos o alcance dos nossos alertas. Assim, poderemos atingir um grau de resiliência maior. Esse é mais um instrumento para que possamos preservas vidas humanas e minimizar prejuízos econômicos decorrentes de desastres naturais”, disse o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, esse sistema está em operação nos estados do Paraná e de Santa Catarina, que receberam o projeto-piloto, desde maio deste ano. Desde setembro, o projeto está em Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Em novembro, o sistema deverá operar nos estados que compõem as regiões Norte e Centro-Oeste. Já os estados do Nordeste serão atendidos a partir do mês de dezembro, quando todo o Brasil será contemplado pela iniciativa. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, o Brasil tem 16 milhões de assinantes individuais de TV por assinatura.