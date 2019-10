SP Gastronomia chega para apurar os paladares

Com entrada gratuita, SP Gastronomia ocupa o Memorial da América Latina até domingo com produtos e pratos de todas as regiões do estado, terceira edição do Mesa SP com renomados chefs, além de oficinas, aulas e degustações.

Empreendedorismo

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico realiza, em parceria com o Sebrae-SP, mutirão de serviços que vai oferecer qualificação empreendedora e técnica, financiamento, microcrédito e formalização de empresas para empreendedores do setor gastronômico e interessados.

Feito em São Paulo

Após um mês de disputas realizadas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a revista Prazeres da Mesa em 15 macrorregiões do estado, o festival Feito em São Paulo, primeira competição destinada à valorização da cozinha regional paulista, chega a sua etapa final. Restaurantes e produtores vencedores de cada etapa vão expor e vender suas produções ao público.

Flig – feira literária gastronômica

Feira de livros e sarau poético com leituras de poesias de Carlos Drummond de Andrade, Pablo Neruda, Cora Coralina e Fernando Pessoa declamadas pelos chefs Daniele Dahoui, Angelica Vitali, Carole Crema, Ivan Aschar e André Boccato.

Mesa SP

Um dos maiores congressos gastronômicos do Brasil, o Mesa SP se insere na programação do SP Gastronomia e traz chefs e cozinheiros vindos de várias partes mundo. Entre os nomes internacionais, vale ressaltar a presença de Carlo Petrini, presidente do Slow Food; Jaime Rodriguez, que faz um proeminente trabalho no Celele, da Colômbia; Alvaro Calvijo, do El Chato, também colombiano; e Dário Cecchini, considerado o melhor açougueiro do mundo. Veja a programação no site mesasp.com.br.

Brasa na mesa

Módulo dedicado às carnes, oferecerá aulas de desossa, charcutaria, cortes, defumação e outros assuntos pertinentes a esse universo, ministradas por gente que manja do assunto, como Alexandre Ballarin (Balaio e Mocotó), Bruna Moreira (especialista em carnes e charcutaria) e Dario Cecchini (Antica Macelleria Cecchini).

Mesa viva

Promoverá aulas com alimentos produzidos com novas tecnologias, abordando o futuro da alimentação com foco em receitas veganas e vegetarianas.

Mesa vinhos

Especialistas no tema, como Pablo Ugarte, Paulo Laureano e Tomas Roquette, conduzem degustações e palestras.

Mesa ao vivo

Com ingressos a preços acessíveis, aulas práticas de cozinha serão conduzidas pelos melhores profissionais do Brasil.

Festival farofa brasil

Quem visitar o espaço poderá provar e levar para casa produtos únicos e a preços especiais. Na mesma área gratuita, acontecerão as Colmeias – rodas de debate sobre temas diversos envolvendo o universo gastronômico.

mesa tendências

O congresso convida feras da gastronomia para debater o setor. Participam Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), Carlo Petrini (Slow Food), Alex Atala (D.O.M, Dalva e Dito), Janaína e Jefferson Rueda (A Casa do Porco Bar) e Manu Buffara (Manu).

Pasta com queijo

Hoje é o Dia Mundial do Macarrão, e, para comemorar, sugerimos o “spaghetti al formaggio” do La Nonna di Lucca. Trata-se do famoso macarrão feito dentro da peça de parmesão e flambado com conhaque. Aos molhos branco, pomodoro com azeite trufado ou bolonhesa. r. Ferreira de Araújo, 445 – Pinheiros; tel.: 3031-6248. Seg. a sáb., 12h-23h40; dom., até 22h40.

Bruxaria e açaí

Além da programação de Halloween, os pequenos poderão desfrutar de um delicioso Festival de Morango e Açaí, com direito a morango no palito, bolos, sorvete, açaí na tigela, sucos e milk-shakes. A diversão se completa com brinquedos infláveis como cama elástica, pula-pula e tobogã. Pq. da Água Branca (av. Francisco Matarazzo, 455 – Barra Funda); tel.: 3453-9574. Sáb. e dom., das 9h às 19h. Grátis.

Paixões paulistanas

Parte do projeto Triângulo SP da prefeitura, com muita comida, arte, cultura e diversão. No cardápio, sabores ao gosto paulistano como torresmo de rolo, lanche de pernil, batata frita, massas, pizzas, coxinha, espetinhos, queijos, acarajé e um tanto mais. Pça do Patriarca (Acesso pelas estações do metrô Anhangabaú, São Bento e Sé). Entrada grátis. Hoje, 17h às 22h; sáb., 12h às 22h; dom., 10h às 18h.

25o Brooklinfest

O tradicional evento multicultural do bairro do Brooklin será marcado por opções gastronômicas típicas da Alemanha, do Brasil e do mundo, além de agenda repleta de atividades que contempla caminhada em família, literatura, bate-papo e exposição. Quadrilátero das ruas Joaquim Nabuco, Barão do Triunfo, Princesa Isabel e Bernardino de Campos. Sáb. e dom., das 10h às 22h. Grátis. Programação: aemb.org.br

Serviço

Memorial da América Latina (av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Barra Funda. 11h às 20h. Grátis. spgastronomia.sp.gov.br