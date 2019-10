Saque do FGTS é liberado para nascidos em fevereiro e março

A Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira (25) os saques de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para não correntistas do banco nascidos em fevereiro e março.

Cerca de 8 milhões de pessoas devem retirar o total de R$ 3,4 bilhões.

No total, incluindo os correntistas da Caixa, a liberação do saque do FGTS abrange o total de 96,5 milhões de brasileiros, com R$ 39,8 bilhões nas contas vinculadas.

Os saques começaram em setembro para os correntistas da Caixa, que tiveram o crédito automático em conta.

Desde o começo dos saques, a Caixa informou que já foram sacados cerca de R$ 16 bilhões por 38 milhões de trabalhadores.

Novo calendário de saques para quem não tem conta na caixa

Nascidos em janeiro: ​18 de outubro

​Nascidos em fevereiro e março: 25 de outubro

Nascidos em abril e maio: 08 de novembro

Nascidos em junho e julho: ​22 de novembro

Nascidos em agosto: 29 de novembro

Nascidos em setembro e outubro: 6 de dezembro

Nascidos em novembro e dezembro: 18 de dezembro

A data limite para sacar o fundo é 31 de março de 2020.