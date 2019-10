São Caetano tem caminhada sobre Outubro Rosa em parque

A Prefeitura de São Caetano, na Grande São Paulo, realiza neste domingo uma caminhada sobre a prevenção do câncer de mama no Outubro Rosa.

A organização da Caminhada Outubro Rosa pede que quem for participar vista alguma peça de roupa de cor rosa, e informa que as primeiras 200 pessoas que chegarem ganharão uma camiseta do projeto.

Organizada pelo Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Saúde de São Caetano, a caminhada começará às 8h30 no Espaço Verde Chico Mendes, na avenida Fernando Simonsen, 566, no bairro Cerâmica, onde haverá a concentração e a distribuição das camisetas aos primeiros.

No mesmo local, às 9h, haverá um aquecimento com aula de zumba, para, às 9h40, começar a caminhada em direção ao parque Espaço Cerâmica Tom Jobim.

Na chegada ao parque Tom Jobim, às 10h, os participantes receberão frutas e poderão assistir a apresentações de músicos. A caminhada se encerra às 11h.

Em São Bernardo

A Pantene, empresa de produtos capilares, vai estacionar amanhã, na rua Garcia Lorca, 301, em São Bernardo, um caminhão onde homens e mulheres poderão doar cabelos em conscientização do câncer de mama.

Para participar, é só chegar no local, das 9h às 18h, e solicitar o corte, que também pode ser agendado no site doecabelopantene.com.

Serão aceitos cabelos de todos os tipos, inclusive com química e coloridos. A única exigência é que seja doado, no mínimo, 20 cm.

Em São Paulo

Na capital, a MetaLife vai oferecer uma aula gratuita de pilates por pessoa até o final deste mês no estúdio da empresa (rua Quintana, 887, cobertura, Cidade Monções), para alertar sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Para ter aula, basta agendar pelos telefones 0800-056-2467 ou (11) 5102-3535.