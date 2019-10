Saiba onde ficam as Delegacias de Defesa da Mulher 24h de São Paulo

A SSP/SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) ampliou para dez o número de DDMs (Delegacias de Defesa da Mulher) que vão funcionar 24h em todo o estado. Atualmente, São Paulo conta com 133 distritos deste tipo. O número corresponde a cerca de 29% de todas as delegacias especializadas existentes no país.

Passaram a funcionar de maneira ininterrupta as DDMs 2ª (Saúde), 4ª (Freguesia do Ó), 5ª (Tatuapé), 6ª (Campo Grande), 7ª (Itaquera) e 8ª (Jardim Marília) – todas na Capital – além da 2ª DDM de Campinas, DDM de Sorocaba e DDM de Santos. Elas se juntaram à 1ª DDM da capital (Centro), que já operava com sistema ininterrupto de atendimento.

Endereço das DDMs 24 horas no Estado de São Paulo:

• 1ª DDM: Rua Dr. Bittencourt Rodrigues, 200 – Centro (endereço antigo que funcionará até 10/11/2019)

– Rua Vieira Ravasco, nº 26, no bairro Cambuci (novo endereço a partir de 11/11/2019)

• 2ª DDM: Avenida Onze de Junho, 89 – Fundos – V. Clementino

• 4ª DDM: Avenida Itaberaba, 731 – Freguesia do Ó

• 5ª DDM: Rua Dr. Corinto Baldoíno Costa, 400 – 2º andar – Tatuapé

• 6ª DDM: Rua Padre Anchieta, 138 – Santo Amaro

• 7ª DDM: Rua Sábbado D'Angelo, 64 – Itaquera

• 8ª DDM: Avenida Osvaldo Valle Cordeiro, 190 – Jd. Marília

• 2ª DDM Campinas: Rua Ferdinando Panattoni, 590 – Jd. Pauliceia

• DDM Santos: Rua Dr. Assis Correa, 50 – Altox – Gonzaga

• DDM Sorocaba: Rua Caracas, 846 – Parque Campolim

Segundo a SSP, outras 30 unidades também terão atendimento ininterrupto até 2022. Todas seguem o protocolo único de atendimento, de forma a padronizar e humanizar o tratamento a mulheres vítimas de violência.