Previsão do Tempo: SP estará quente e seca neste fim de semana

O final de semana terá gostinho de verão na capital paulista. Confira, a seguir, as previsões do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, para os dias 26 e 27 de outubro:

Sábado (26)

O sol aparece ainda mais forte, e a temperatura sobe no sábado. As temperaturas podem ir de 17ºC a 30ºC, ou ainda superar esta marca.

No fim da tarde, uma brisa vinda do oceano aumenta a nebulosidade e favorece a ocorrência de chuvas, em pancadas breves e isoladas.

Domingo (27)

As máximas de temperatura tem novo aumento no domingo, podendo superar os 32ºC segundo previsão do CGE. O dia tem sol durante manhã e tarde.

A umidade, enquanto isso, diminui, variando entre 35% e 95%. Durante a tarde, entretanto, há possibilidade de pancadas de chuva, que podem se prolongar também durante a noite.

A mínima de temperatura deve ficar em 18ºC.