Para ir ou voltar do trabalho, paulistano leva 1h30 no trânsito

O trajeto às vezes parece ser mais cansativo que o trabalho em si, né? Um estudo da Prefeitura de São Paulo, com dados da Pesquisa Origem Destino do Metrô, mostrou que os paulistanos gastam, em média, 1h30 para ir e depois o mesmo tempo para voltar do trabalho todos os dias.

De acordo com esse levantamento, feito para comparar as mudanças na mobilidade entre 2007 e 2017, o trabalho continua sendo o principal motivo das viagens, com 45% do total: 11,6 milhões de deslocamentos todo dia são realizados por esse motivo todo dia.

Os deslocamentos a pé são a maioria (7,73 milhões ao ano), seguidos por ônibus (7,53 milhões) e carro (6,73 milhões).

Segundo a prefeitura, o estudo ajuda a elaborar novas políticas públicas de planejamento urbano.