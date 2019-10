Obras da Emae interditam Ciclofaixa Rio Pinheiros a partir desta sexta; veja alternativa

Trecho da Ciclofaixa Rio Pinheiros ficará interditada a partir desta sexta-feira (25) para obras da Emae. O percurso final entre as estações Cidade Universitária e Villa-Lobos – Jaguaré está fechado para obras de restauração do talude na região da ponte Cidade Universitária.

A previsão de conclusão das obras é até o fim de novembro. Neste período, a ciclofaixa vai operar entre a av. Miguel Yunes e Cidade Universitária. O tráfego de ciclistas vai ficar interrompido como medida de segurança, já que a área vai ser ocupada por maquinários e equipamentos pesados.

Os sete acessos da ciclofaixa permanecerão abertos: um pela própria av. Miguel Yunes, na altura do 620; quatro junto às estações Jurubatuba, Santo Amaro, Vila Olímpia e Cidade Universitária; o sexto pela ciclopassarela da Prefeitura nas proximidades do Parque do Povo e o sétimo pela escada da ponte Cidade Jardim. O funcionamento da ciclofaixa é das 5h30 às 18h30, todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados.

Pista provisória: em função das obras da Linha 17-Ouro realizada pelo Metrô, um trecho com cerca de 4,5 km da ciclofaixa Rio Pinheiros está interditado, entre as estações Vila Olímpia e Granja Julieta. Para atender os ciclistas, o Metrô implantou uma via alternativa do outro lado da marginal Pinheiros, com acesso pela ponte Cidade Jardim e transposição pela ponte João Dias.