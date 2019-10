Lotofácil 1882: confira o resultado do sorteio desta sexta, 25 de outubro

A Lotofácil sorteia nesta sexta-feira (25) R$ 5 milhões ao sortudo que acertar as 15 dezenas do concurso 1.882. Os números serão sorteados a partir das 20h e o resultado será divulgado pelo Metro Jornal até as 21h.

OS NÚMEROS SORTEADOS PARA A LOTOFÁCIL NESTA SEXTA-FEIRA SÃO:

01, 03, 04, 05, 08

09, 11, 12, 13, 14

15, 16, 22, 23, 24

Na quarta (23), ninguém gabaritou os números. Segundo a Caixa Econômica Federal, 320 acertaram 14 das 15 dezenas e ganharam R$ 2,2 mil cada. A Lotofácil paga até aqueles que marcarem 11 dezenas – foram R$ 4 para mais de 1,1 milhões apostadores. Clique aqui para ver o resultado do sorteio anterior.