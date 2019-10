Incêndio em galpão no Ipiranga fecha avenida Presidente Wilson

Um grave incêndio no bairro do Ipiranga, zona leste de São Paulo, bloqueou totalmente a avenida Presidente Wilson, na altura da estação Tamanduateí do Metrô, nesta sexta-feira (25).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local que pegou fogo é um galpão de produtos para animais. Ainda segundo o COBOM, 11 viaturas foram encaminhadas para resolver o incidente, que já foi controlado.

Não há informações de feridos.