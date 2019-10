Exposição de LEGO com personagens da DC tem entrada grátis

A The Art of the Brick: DC Super Heroes terá entrada gratuita na próxima terça-feira (29). Os 2,5 mil ingressos disponíveis para a maior exposição de LEGO do mundo já podem ser reservados pelo site Livepass ou na bilheteria da exposição, com o limite de até quatro por CPF.

São cerca de 130 obras distribuídas pela OCA que, juntas, somam mais de 2 milhões de blocos de LEGO. A exposição homenageiam os 80 anos do personagem Batman e outros heróis da DC.

Serviço

THE ART OF THE BRICK: DC SUPER HEROES

Onde: OCA – Museu da Cidade de São Paulo, no Parque Ibirapuera

Quando: até 30 novembro

Horário: De terça a sexta, das 9h às 20h; sábados e domingos das 9h às 19h

Preços: R$ 40 (meia-entrada: R$20)