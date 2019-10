Com 19 endereços sem uso, avenida Rebouças sofre transformação imobiliária

A avenida Rebouças, uma das principais vias da zona oeste de São Paulo, passa por uma transformação visual e de custo. Casarões e sobrados que são típicos da região estão dando lugar a prédios, muitos deles residenciais.

Um contraste com a situação de abandono em alguns trechos com diversos estabelecimentos fechados por causa da crise. A reportagem contou 19 endereços sem uso, alguns já pichados e com vidraças quebradas, e 16 construções de prédios, muitos deles residenciais, principalmente no trecho entre as avenidas Brasil e Faria Lima.

Segundo o economista-chefe do Secovi Celso Petrucci, o mercado imobiliário começou a se recuperar no segundo semestre do ano passado e a avenida Rebouças entrou no radar das construtoras por causa do fácil acesso ao transporte público.

O crescimento da região trouxe o aumento do custo do metro quadrado, que saiu de 15 mil e 800 reais em 2017 no eixo dos Jardins para 18 mil e 700. No trecho de Pinheiros, o aumento foi de 13 mil para 15 mil e 800.

Celso Petrucci fala que a tendência é haver também o reajuste dos alugueis, mas isso ainda não foi sentido especificamente na avenida.