Com trombose, prefeito Bruno Covas não tem previsão de alta

Internado desde a última quarta-feira (23), o prefeito de São Paulo Bruno Covas (PSDB) não tem previsão e alta após ter sido diagnosticado com um quadro de trombose das veias fabulares, que ficam na perna.

Covas foi hospitalizado no Sírio-Libanês, no Centro da capital, para tratar de uma erisipela nos membros inferiores. Após exames, a trombose também identificada. O prefeito também já havia passado pelo pronto-atendimento do Hospital Albert Einstein no último sábado (19), quando foi medicado e liberado.

O prefeito vem sendo acompanhado pela equipe dos médicos David Uip e Roberto Kalil Filho, segundo boletim médico divulgado pelo hospital nesta sexta-feira (25).