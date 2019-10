Casal é preso no interior de SP em 'fábrica' de placas falsificadas

Um casal que confeccionava placas falsas para veículos foi preso nesta quinta-feira (25), em Campinas (interior de São Paulo). Agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Investigações Gerais de Campinas (Deniter 2) apuraram que a dupla usava as redes sociais para vender as peças por R$ 100 para compradores de todo o país.

Durante as investigações foi possível apurar que o casal oferecia a confecção artesanal de placas veiculares falsas, sob encomenda. O casal foi indiciado pelo crime de adulteração de sinal identificador e permanecerá a disposição da Justiça.

Segundo a polícia, em vistoria na casa dos suspeitos foram localizadas placas já prontas, placas em branco, adesivos de fundo e de alfanumérico, maquinário para a confecção das peças, um caderno contendo as informações transacionais do crime, bem como dez motocicletas e parte de motos com a numeração suprimida.