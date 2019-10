USP e Unicamp estão em top 5 no ranking de universidades da AL

A USP (Universidade de São Paulo) e a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) são as instituições brasileiras mais bem colocadas em ranking de universidades na América Latina elaborado pela consultoria britânica Quacquarelli Symonds.

A USP apareceu na segunda colocação da lista, e a Unicamp, no quinto lugar. O ranking é liderado há três anos pela Pontificia Universidade Católica de Chile.

Entre as cinco mais bem avaliadas pela consultoria aparecem ainda a Tecnológico de Monterrey, do México (3º), e a colombiana Universidade dos Andes (4º). Das cinco, somente as brasileiras são públicas.