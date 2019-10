São Paulo tem 82 casos de sarampo por dia

Desde o início do mês, quando uma nova metodologia para confirmar casos de sarampo foi adotada no estado, uma média de 82 novas ocorrências foi registrada por dia na capital. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a cidade de São Paulo registrou neste ano 5.498 confirmações de sarampo até ontem.

O novo método considera os casos confirmados por exames laboratoriais e pelo critério clínico-epidemiológico (com base em sintomas e avaliação médica), porque o vírus do sarampo já circula no estado todo.

Um total de 13 pessoas morreram neste ano no estado devido à doença – cinco delas na cidade. Ontem, a secretaria confirmou esse 13º óbito: uma mulher de 25 anos de Franco da Rocha (Grande São Paulo) sem histórico de vacinação.

Para tentar estancar o avanço da doença, uma campanha de vacinação em duas etapas está sendo conduzida. A dose aplicada protege contra o sarampo, rubéola e caxumba.

A primeira etapa, que vai até amanhã, tem foco em crianças de 6 meses a menos de 5 anos. “Nossa orientação é para que os pais levem seus filhos com a carteira de vacinação ao posto”, disse Helena Sato, diretora de Imunização da Secretaria Estadual da Saúde. As crianças que estiverem com a dose em atraso ou falta serão imunizadas.