Quina 5105: Confira os números sorteados nesta quinta, 24 de outubro

A Quina continua com o prêmio acumulado e o sorteio desta quinta-feira (dia 24) a loteria vai pagar R$ 7,4 milhões ao apostador que conseguir acertar as cinco dezenas sorteadas, de acordo com os dados da Caixa Econômica Federal.

OS NÚMEROS SORTEADOS PARA A QUINA NESTA QUINTA-FEIRA SÃO:

05, 13, 46, 69, 73

No concurso anterior da Quina, de quarta (23), ninguém gabaritou. Segundo a Caixa Econômica Federal, 58 pessoas acertaram quatro números e levaram R$ 10,2 mil cada uma. Clique aqui para ver os números sorteados do concurso anterior.