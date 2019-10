Previsão do Tempo: sexta-feira será ensolarada e quente em São Paulo

O calor aumenta mais uma vez nesta sexta-feira (25). O aumento das temperaturas é acompanhado da diminuição das nuvens no céu, abrindo espaço para o sol brilhar.

A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas é de sol, porém a junção do calor com a umidade ainda alta gera áreas de instabilidade, provocando pancadas de chuva isoladas e de curta duração.

As temperaturas variam entre 18ºC – registrados ao amanhecer – e 30ºC ao cair da noite.

A umidade, que se encontra em queda nos últimos dias, vai de 40% a 95%.