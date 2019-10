Prefeitura de São Paulo faz obras de melhorias em 25 ciclofaixas

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes e a Companhia de Engenharia de Tráfego está fazendo obras em 25 ciclofaixas da cidade, que somam juntas que cerca de 44 quilômetros de estruturas cicloviárias em obras.

Após a conclusão do recapeamento, cada via receberá nova sinalização cicloviária, com pintura vermelha apenas na aproximação das travessias, proporcionando maior atenção dos ciclistas aos cruzamentos. Haverá também a instalação de tachões (sinalizadores do tipo) a cada metro, o que garante mais segurança aos ciclistas.

Confira os locais: