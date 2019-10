Menina morre após receber pirulito de desconhecida em trem carioca

Uma adolescente de 14 anos faleceu na madrugada desta quarta-feira (23), pelo que pode ter sido um envenenamento criminoso o Rio de Janeiro.

Lorrana Madalena da Luz Manoel sofreu uma parada cardíaca na Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Iris, para onde foi levada durante a madrugada.

Mais cedo, enquanto voltava para casa da Baixada Fluminense, Lorrana teria recebido um pirulito de uma mulher desconhecida no trem da SuperVia. A polícia investiga, agora, se o doce que a jovem ingeriu estaria envenenado.

A mãe, Gisele José da Luz, 32, conta que, pouco depois do episódio, sua filha a procurou no local de trabalho para contar que não estava se sentindo bem. "Eu disse que não era nada demais e fomos para casa. Por volta da 1h de terça, minha filha começou a sentir dormência nas pernas e a boca começou a espumar".

A garota foi levada até a UPA, onde foi entubada e, de início, parecia estar em recuperação. A mãe aproveitou a melhora no quadro da filha para ir para casa, buscar suas coisas.

"Voltei para casa a fim de pegar uma roupa e, quando voltei, eles me disseram que ela já estava morta", conta Gisele. "Eu me joguei no chão e pedi a Deus para minha filha voltar para mim".

Ao jornal Extra, a tia de Lorrana dá mais detalhes sobre o caso. "À 1h, ela voltou a passar mal, dizendo que não estava enxergando nada. Quando minha irmã foi ver, a menina estava com uma gosma na boca", relata.

"Eles foram para a UPA do Jardim Iris, fizeram uma lavagem e, às 5h, minha sobrinha deu três paradas [cardíacas] e morreu".

O caso agora é investigado pela 64ª DP, em São João de Meriti. A suspeita de envenenamento não está descartada, porém é preciso aguardar o laudo de toxicologia para descobrir qual substância agiu sobre a jovem.

O delegado Vinícius Domingos também conta que as câmeras de monitoramento nos trens da SuperVia serão consultadas, para descobrir qual trajeto Lorrana fez na terça-feira.