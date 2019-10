Madeireira no Grajaú pega fogo e mobiliza operação do Corpo de Bombeiros

Um incêndio em uma madeireira no Grajaú, zona sul de São Paulo, mobilizou ao menos seis viaturas do Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (24). A ocorrência foi registrada por volta das 7h10 na avenida Paulo Guilguer Reimberg, altura no número 3.026.

De acordo com os bombeiros, o fogo foi controlado e o trabalho no local se encontra em fase de rescaldo. Apesar do incêndio de grandes proporções – por se tratar de um local com muita madeira, ninguém ficou ferido. O trânsito no local não foi impactado.