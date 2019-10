Hipermercado: Rede Walmart passa a se chamar BIG em SP

Lojas do Walmart em São Paulo, na região metropolitana da cidade e em Campinas, Limeira, Araras e Mogi Guaçu passaram a adotar a bandeira BIG. A mudança inclui ainda a reestruturação das unidades e faz parte da estratégia do grupo para a sua marca de hipermercados no Sudeste, Sul e Centro-Oeste

As mais de 92 unidades da rede no estado também passarão por um processo de renovação, somando mais de R$ 200 milhões de investimento local até final de 2020.

Segundo Christianne Rego, diretora executiva de marketing, com o mote “BIG é bem melhor de fato. Bom. BIG. Barato”, o grupo quer reforçar para os consumidores esse novo momento da rede de oferecer os melhores preços, sem abrir mão da qualidade.

“O consumidor vive uma fase em que tem que abrir mão de muitas coisas. Cada ida ao supermercado é uma renúncia e queremos mostrar exatamente que comprar no BIG é amenizar essas escolhas porque conseguimos reunir a quantidade, qualidade, sortimento e o preço baixo”, conclui a diretora.