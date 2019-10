Dupla Sena 2002: Veja os números sorteados nesta quinta, 24 de outubro

A Dupla Sena paga R$ 14,5 milhões nesta quinta-feira (24) para quem acertar algum dos dois sorteios do concurso 2.002.

OS NÚMEROS SORTEADOS DA DUPLA SENA NESTA QUINTA-FEIRA SÃO:

PRIMEIRO SORTEIO

01, 04, 16, 21, 46, 48

SEGUNDO SORTEIO

10, 21, 38, 43, 46, 50

No concurso anterior, de terça (22), ninguém acertou as seis dezenas. Segundo a Caixa Econômica Federal, 39 apostas acertaram a quina no primeiro sorteio e 65 no segundo. Os sortudos levaram, respectivamente, R$ 5,3 mil e R$ 2,8 mil. Clique aqui para conferir os números sorteados.