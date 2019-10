Coruja perdida em Santo André é devolvida à natureza

Uma coruja de grande porte encontrada no domingo em uma casa na avenida Áurea, na Vila Helena, em Santo André, foi devolvida à natureza na segunda-feira pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). A coruja, de espécie murucututu-de-barriga-amarela, chega a medir 54 centímetros, uma das maiores do Brasil.

Embora seja uma espécie de hábitos noturnos, sendo difícil vê-la por habitar matas mais fechadas, a coruja apareceu na casa da aposentada Josefina Chiquinato no período da manhã.

“Eu achei que ela fosse ficar um pouco e voar, mas não”, disse, afirmando que sua casa virou ponto turístico após a aparição. “Veio um monte de gente vê-la. Um vizinho até queria levá-la para casa para criar, mas eu falei que não pode, porque conheço a lei.”

A lei federal 9.605 determina prisão de três meses a um ano, além de multa, para quem manter animais de espécies da fauna silvestre sem autorização do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), o que configura crime ambiental.

Devolvida à natureza

Após ser avisado pela aposentada, o Semasa resgatou a coruja e, sem precisar de cuidados veterinários, a ave foi solta no parque do Pedroso, em Santo André. “Estou me sentindo feliz, mas vou sentir saudades, porque ela é linda. Mas sei que precisa ficar na natureza. Nenhum animal foi feito para ficar preso”, disse.

Quem encontrar esse tipo de animal em casa deve ligar nos telefones 4433-1958, em Santo André; 4232-5851, em São Caetano; e 2630-4436, em São Bernardo.