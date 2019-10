Motorista é preso ao dirigir caminhão com 39 cadáveres na Inglaterra

Um motorista é preso na Inglaterra no início da madrugada desta quarta-feira (23) depois de a polícia descobrir 39 corpos dentro de um caminhão no condado de Essex, no sudeste da Inglaterra. A vice-chefe da polícia de Essex, Pippa Mills, afirma que, aparentemente, se tratam de 38 adultos e 1 adolescente. As identidades não foram reveladas e ainda não se sabe as circunstâncias das mortes.

Segundo a rede de televisão britânica BBC, o motorista tem 25 anos de idade e é da Irlanda do Norte. Já o caminhão tem placas da Bulgária e entrou no Reino Unido no sábado (19). O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, se manifestou agora há pouco, lamentou as mortes e disse que a polícia investiga o caso.

Em junho de 2000, corpos de 58 imigrantes chineses foram encontrados no baú de um caminhão na cidade inglesa de Dover. Em agosto de 2015, um caminhão frigorífico foi abandonado no leste da Áustria com 71 corpos.

