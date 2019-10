Mega-Sena: sorteio desta quinta-feira vai pagar R$ 24 milhões

Não houve ganhadores do prêmio principal da Mega-Sena sorteada nesta terça-feira. O prêmio acumulou para esta quinta-feira, e o apostador que acertar as seis dezenas do concurso 2.201 vai levar para casa um prêmio estimado em R$ 24 milhões, segundo os dados da Caixa Econômica Federal.

Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, 52 apostadores fizeram a quina e cada um ganhou R$ 31.034,46.

Outros 3.371 apostadores fizeram apenas a quadra e levaram para casa, cada um 683,89.

Além do sorteio de terça-feira passada e desta quinta, haverá um terceiro sorteio no sábado, dia 26.

