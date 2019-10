Itaú Cultural recebe o 3º Fórum da Mostra Internacional de Cinema

A programação da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo segue além das telonas. Começa nesta quarta-feira (23), no Itaú Cultural (av. Paulista, 149), o 3º Fórum Mostra, que promove debates entre artistas, produtores e estudantes sobre o audiovisual, em encontros gratuitos.

Entre os convidados deste ano estão os produtores Luiz Carlos Barreto e Rodrigo Teixeira, a diretora Sandra Kogut, as atrizes Bárbara Paz e Maria Ribeiro, o diretor Karim Aïnouz, e os escritores Gonçalo M. Tavares, de Angola, e Marcelo Rubens Paiva.

A primeira mesa é às 10h, com “Política de Cinema: Três Perguntas”. A programação completa, que segue até sexta, pode ser vista no site itaucultural.org.br.

Destaques da Mostra Internacional de Cinema

‘Banquete Coutinho’ [Brasil, 2019], de Josafá Veloso.

O documentário propõe um olhar sobre a obra do cineasta Eduardo Coutinho (1933-2014). A partir de uma entrevista feita com o diretor em 2012 e materiais de arquivo, o filme mantém acesas as inquietações do cineasta e levanta a questão: teria Coutinho sempre feito o mesmo filme? No IMS (av. Paulista, 2.424). Às 14h.

‘O Relatório’ [EUA, 2019], de Scott Z. Burns. Com Adam Driver.

Neste thriller político, o funcionário do Senado Daniel J. Jones descobre segredos chocantes sobre métodos de tortura ao liderar uma investigação sobre o Programa de Detenção e Interrogação da CIA após o 11 de Setembro. No Petra Belas Artes (r. da Consolação, 2.423). Às 17h15.