Falha de trem na linha 1-Azul restringe acesso ao Metrô

Uma falha em um trem na região da estação São Joaquim, no centro de São Paulo, afeta a circulação de trens da linha 1-Azul do Metrô na manhã desta quarta-feira (23). O sistema opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações, e por isso algumas plataformas e áreas de circulação de outras estações estão se enchendo de passageiros.

Segundo a autarquia responsável, o trem foi esvaziado e seguiu para área de estacionamento. O acúmulo de passageiros nas áreas fora das estações acontece pela redução no número de bloqueios para entrada nas estações – a medida prevê a segurança dos usuários.

Nas demais linhas do Metrô e da CPTM, a operação é normal, de acordo com as empresas. Na estação Carrão, da linha 3-Vermelha, passageiros reclamam nas redes sociais de uma grande fila no acesso às catracas – atravessando toda a passarela que cruza a radial Leste. A administração informou que disponibilizou mais uma catraca para acelerar o tempo de acesso.