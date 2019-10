Eduardo Bolsonaro desiste de assumir embaixada nos EUA: 'não foi uma decisão fácil'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro desistiu nesta terça-feira (22) da indicação para ser o próximo embaixador do Brasil nos Estados Unidos.

Mesmo sem experiência diplomática, Eduardo havia sido designado por seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, em julho, porém o governo nunca encaminhou a indicação ao Senado, a quem caberia a palavra final sobre a nomeação.



"Este que aqui vos fala, filho de um militar do Exército brasileiro, deputado federal e que foi zombado por ter tido, aos 20 anos de idade, um trabalho digno e honesto em um restaurante fast-food nos estados americanos do Maine e Colorado, diz que fica no Brasil para defender os princípios conservadores", afirmou Eduardo em um discurso na Câmara.

"Assim, me comprometo a caminhar por São Paulo, pelo Brasil e, por que não, pelo mundo, buscando identificar aliados que tenham interesse em servir seu país nessa guerra cultural contra aqueles que querem destruir a identidade ocidental", acrescentou.

No discurso, o deputado fez diversos agradecimentos, incluindo ao ex-ministro do Interior da Itália Matteo Salvini, que havia comemorado a indicação do filho de Bolsonaro como embaixador. "Podem ter certeza que essa não foi uma decisão fácil", disse.

Eduardo foi nomeado como novo líder do PSL na Câmara, após uma queda de braço entre a família Bolsonaro e o presidente do partido, Luciano Bivar. A crise expôs a falta de articulação parlamentar do governo, que não tinha garantias de que a indicação de Eduardo como embaixador seria aprovada no Senado.

"Parabéns a ele por essa decisão. E quem sabe, no futuro, a gente volte a esse assunto. Mas eu acho que, pelo menos no próximo ano, não se discute esse assunto", disse o presidente da República, que está em viagem oficial à Ásia. O favorito para ser o próximo embaixador em Washington é Nestor Forster, que já atua como encarregado de negócios da sede diplomática.