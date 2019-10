Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta quarta, 23 de outubro

O Ibovespa, principal índice da B3, subiu ontem 1,28%, a 107.381,11 pontos, batendo um novo recorde. Já o dólar recuou 1,35%, a R$ 4,076, menor patamar desde 4 de outubro.

O movimento foi favorecido pela expectativa da aprovação final da reforma da Previdência no Congresso, além da perspectiva de juros baixos no país. Também contribuiu o cenário externo positivo, com a melhora na guerra comercial entre China e Estados Unidos.

“O pré-acordo EUA x China na semana passada, a votação no Senado da reforma da Previdência (bem encaminhada) e a expectativa de queda na Selic, reforçada pela deflação apontada em setembro, são os combustíveis para essa performance”, resume William Teixeira, head de renda variável da Messem Investimentos.

Além da melhora nos fundamentos econômicos, Rafael Bevilacqua, estrategista-chefe da consultoria independente de investimento Levante, destaca que o cenário político é positivo. “Apesar do bate-boca no PSL, o partido do presidente da República, a governabilidade não está ameaçada e o avanço das reformas necessárias continua”, afirma.

