Ave brasileira tem canto mais alto já registrado no mundo

Ao pensar em um canto de pássaro, você o associaria com os altos sons produzidos em um show de rock (até 120 dB) ou por uma serra elétrica (110 dB)? É melhor rever seus conceitos.

Para atrair a fêmea da espécie, o macho da araponga-da-amazônia emite um canto que alcança 125 dB, segundo estudo de Mario Cohn-Haft, do Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), e Jeff Podos, professor de biologia da Universidade de Massachusetts, publicado na revista científica Current Biology.

Essa medição faz da espécie (Procnias albus), comum em Roraima e no Pará, o animal que emite o som mais alto que se tem registro até hoje no mundo.

O estudo mostra que o macho tem dois cantos: o 1, que atinge 116 dB, quando ele está sozinho, e o 2, dos 125 dB, quando a fêmea chega perto. “A única conclusão lógica é que elas realmente gostam desse som tão alto”, disse Conh-Haft.

Tanquinho

E essa não é a única característica peculiar dessa ave. O pesquisador do Inpa conta que, ao coletar a espécie para estudo, percebeu que ela tinha musculatura abdominal muito forte, inédita em aves. Ele explica que em geral as aves têm músculos finos, suficientes para reter os órgãos internos, mas sem atrapalhar o voo. “Mas na araponga-da-amazônia os músculos são muito pesados, o bicho tem um ‘tanquinho’ mesmo.”

Outro ponto que chama a atenção no pássaro é uma espécie de pelanca que fica pendurada ao lado do bico. Somente os machos têm o órgão, cuja função ainda é desconhecida, mas será estudada. “Essa estrutura é retrátil, fica enrolada em cima do bico na hora de voar. Mas certamente ela tem a ver com a corte que os machos fazem às fêmeas”, disse Conh-Haft.

Veja o vídeo: