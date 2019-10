Trânsito: Caminhão tomba e derruba muro do Jockey em São Paulo

Uma faixa está bloqueada no trecho de pista única da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, na altura do Jockey depois que um caminhão tombou no local. Segundo a CET, o veículo derrubou o muro do Jockey.

Ninguém se feriu. No momento, há lentidão por aproximação.

O acidente envolveu a carreta e um caminhão caçamba. O motorista da carreta, que transportava café, perdeu o controle do veículo enquanto tentava desviar do outro caminhão, que teve o eixo cardã danificado e parou na pista, e acabou tombando.

O acidente aconteceu porque o eixo cardã de um caminhão caçamba quebrou e, ao tentar desviar desse veículo, o motorista da carreta perdeu o controle e acabou tombando e derrubando o muro do Jockey.

Há congestionamento desde a Ponte Eusébio Matoso. Como alternativa, o motorista pode utilizar as avenidas Fonseca Rodrigues, Pedroso de Morais e Faria Lima ou a Avenida Lineu de Paula Machado.

Remoção

Para remover o veículo, que tem peso total de 46 toneladas (das quais metade se refere à carga), será necessário utilizar um guindaste.