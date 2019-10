Senado deve concluir votação da Previdência nesta semana

O Senado se prepara para concluir a aprovação da reforma da Previdência nesta semana. A votação em segundo turno no plenário está marcada para esta terça-feira e pode se alongar até quarta-feira.

A reforma foi aprovada em primeiro turno no início de outubro, com 56 votos favoráveis e 19 contrários — são necessários pelo menos 49 votos para a aprovação de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição). Os senadores derrubaram um dispositivo do texto que veio da Câmara: as novas regras do abono salarial.

“Não acredito em mais [em alterações]. Acho que, entre o relatório do Tasso Jereissati (PSDB-SP) e a aprovação do primeiro turno, todas as mudanças possíveis foram construídas”, disse o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM).

O Congresso ainda vai analisar uma segunda proposta que contém alterações e acréscimos ao texto principal, como a inclusão de estados e municípios nas novas regras previdenciárias. As emendas de plenário da chamada PEC paralela devem ser analisadas amanhã pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

O texto, relatado por Tasso, recebeu 168 propostas de modificações. O senador ainda não apresentou seu parecer.