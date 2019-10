Senado aprova texto base da reforma da Previdência

O texto base final da reforma da Previdência recebeu 60 votos favoráveis no Senado, em votação desta terça-feira (22). 19 parlamentares votaram contra a proposta.

"O Parlamento brasileiro aprova a maior reforma da Previdência da história", disse o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.



LEIA MAIS:

Previsão do Tempo: SP tem céu nublado e clima ameno na quarta-feira

MEC divulga horário de provas do Enem em cada estado

Faltam, agora, serem votados quatro destaques de trechos do texto. A próxima fase é a promulgação da reforma, que fica a critério do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

O primeiro destaque, do Pros, se refere à conversão de tempo especial em comum, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que comprar tempo de serviço por insalubridade. O segundo, do PT, é relacionado à aposentadoria especial para o trabalhador em atividades exercida com exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos. O destaque da Rede trata da idade mínima para fins de aposentadoria especial decorrente de atividade com exposição a agentes.

A promulgação da reforma da Previdência depende de convocação de sessão conjunta do Congresso Nacional. Originalmente, a promulgação poderia ocorrer a qualquer momento após a aprovação em segundo turno pelo Senado. No entanto, Alcolumbre deve esperar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), retornar de viagem ao Reino Unido e à Irlanda, e o presidente Jair Bolsonaro regressar de viagem à Ásia para promulgar a PEC.

Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou a PEC em segundo turno com três emendas de redação.