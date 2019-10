Pedal Anchieta: Inscrições para descida de bike estão abertas

As inscrições para o Pedal Anchieta 2019 –evento para ciclistas descerem de bicicleta até Santos– estão abertas.

A descida começará no km 12,6 da pista central da Anchieta no dia 1º de dezembro, das 6h às 8h30. A chegada será no km 65, já em Santos, e a volta é por conta de cada participante.

O passeio é gratuito e a inscrição, que é obrigatória, deve ser feita através do site https://pedalanchieta.org.